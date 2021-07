A cura della Redazione

Inquilini anziani e disabili bloccati in casa per il ritardo nel collaudo dell’ascensore.

E’ quanto denunciò il nostro giornale con un articolo del 31 marzo scorso. La richiesta di aiuto proveniva da un affittuario del quartiere Penniniello di Torre Annunziata, il signor Michele Colantuono, che abita al secondo piano dell’isolato 3. “Siamo entrati nella nuova palazzina ristrutturata – ha detto – ma non possiamo uscire di casa neppure per le commissioni più urgenti, in quanto l’ascensore non è ancora funzionante. Io sono anziano e mia moglie è disabile e siamo impossibilitati a scendere e salire le scale. Oltre a noi, anche altri coinquilini si trovano nelle nostre medesime condizioni”.

A distanza di 4 mesi, il lungo calvario sembra essere giunto al termine. L’appalto per l’affidamento dei lavori di collaudo è stato espletato e a giorni si saprà il nome della ditta che eseguirà i lavori. E così i nostri cari nonnini potranno finalmente uscire di casa dopo mesi di forzata “clausura”.