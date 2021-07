A cura della Redazione

A tre mesi e dieci giorni dall'efferato omicidio di Maurizio Cerrato, preso il quarto presunto assassino.

Questa mattina, a chiusura di complesse e delicate indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, i carabinieri della Compagnia oplontina hanno arrestato Francesco Cirillo, 67 anni, pregiudicato del Parco Apega di via Roma, accusato di concorso in omicidio.

Il 67enne è il padre di Antonio Cirillo, il 33enne già in carcere da mesi insieme ai fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, tutti ritenuti autori in concorso dell'aggressione di Maurizio Cerrato, che era andato in via IV Novembre a Torre Annunziata per soccorre la figlia Maria Adriana, alla quale era stata squarciata una ruota dell'auto per un parcheggio conteso.