A cura della Redazione

Torre Annunziata: ladro di stereo finito in manette. I carabinieri arrestano 57enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto aggravato Gerardo Onesto, 57enne di Torre del Greco già noto alle Forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso in Via dei Mille all’interno di un’utilitaria mentre tentava di portare via lo stereo con alcuni arnesi per lo scasso.

Finito in manette, Onesto è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.