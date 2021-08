A cura di Domenico De Vito

Mare sporchissimo: intervento della Guardia Costiera per fare uscire i bagnati dall’acqua

Questa mattina, sul litorale di Torre Annunziata, delle grosse chiazze di liquami misti a sporcizia hanno invaso le acque antistanti i lidi. Nonostante tutto, però, molte persone facevano regolarmente il bagno.

C’è voluto l’intervento dei militari della Guardia Costiera con una motovedetta (foto) che hanno allontanato i bagnanti dal mare e fatto issare sulla spiaggia la bandiera rossa come stato di pericolosità per la balneazione.

A nostra memoria, è la prima volta che viene esposta una bandiera rossa, non per le avverse condizioni meteorologiche (mare mosso o forte vento), bensì per le cattive condizioni igieniche delle acque.

Nel primo pomeriggio di oggi, poi, i militari hanno fatto un prelievo dell’acqua per sottoporlo ad analisi.

Purtroppo fin quando la vicina Torre del Greco non si doterà di un collettore per far confluire i liquami fognari al depuratore di Castellammare di Stabia (attualmente vengono sversati in mare), e fin quando non si provvederà a disinquinare una volta per tutte il fiume Sarno, il mare di Torre Annunziata subirà sempre l’ennesima violenza.

E pensare che i Comuni che hanno sul loro territorio discariche di rifiuti ricevono cospicui ristori in termini economici per ogni quintale di rifiuto conferito. Noi, invece, riceviamo passivamente sul nostro litorale le acque inquinate e sporche del Sarno e, da diversi anni, anche i liquami fognari di Torre del Greco. E tutti zitti e buoni!