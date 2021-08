A cura della Redazione

Un'altra notte di paura a Torre Annunziata.

In tre diverse zone della città, piazza Cesaro, corso Vittorio Emanuele III e vico Rosselli (quartiere Provolera), ci sono state tre stese con l'esplosione di colpi di pistola.

Sul caso indaga il Commissariato di Polizia di Torre Annunziata. Non si esclude alcuna pista. Un raid armato che segue l'esplosione di una bomba in via Sambuco di tre settimane fa e il ferimento di due uomini nel corso di due rapine.