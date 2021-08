A cura della Redazione

Incendio in un’officina meccanica ubicata all’interno di un’arcata sottostante il trincerone ferroviario in via Caracciolo.

L’allarme è scattato stanotte quando un passante ha notato una nube di fumo nero fuoriuscire dal locale situato nei pressi del Circolo Circondariale Marittimo e dare immediatamente l’allarme.

Sul posto si portavano i vigili del fuoco e una pattuglia di Polizia. L’incendio veniva prontamente spento, ma sulla parete esterna restavano le macchie di fumo nero.

Molto probabilmente l’incendio è stato provocato da un corto circuito, che avrebbe innescato le fiamme che poi si sarebbero propagate alle attrezzature all’interno dell’officina.