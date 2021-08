A cura della Redazione

Controlli della Polizia a Torre Annunziata.

Gli agenti del Commissariato oplontino, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno perlustrato le zone della “movida” e del centro storico, in particolare via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, piazza Giovanni XXIII, piazza Ernesto Cesàro e via Gino Alfani.

Nel corso dell’attività sono state identificate 147 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllati 78 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa e uno sottoposto a fermo amministrativo ed il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita. Contestate tre violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, nella notte tra giovedì e venerdì i poliziotti, nel transitare in via IV Novembre, hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato fino a quando, dopo pochi metri e dopo aver impattato contro la Volante, è stato bloccato. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti circa 2 grammi di canapa indiana.

V. G., 28enne oplontino con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, gli sono state contestate quattro violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa, mancanza di documenti di circolazione e per aver omesso di fermarsi all’alt.