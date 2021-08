A cura della Redazione

Rapinava farmacie, arrestato. Gli agenti di Polizia del Commissariato di Torre del Greco, nel transitare nei pressi della rotonda Sant’Antonio nella città corallina, hanno notato un uomo a bordo di un motoveicolo che procedeva contromano e a forte velocità in direzione di Torre Annunziata e che, alla loro vista, ha accelerato la marcia facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino del Comune oplontino, hanno individuato e rintracciato il conducente il quale ha ammesso di aver utilizzato quello stesso scooter per commettere due rapine ad altrettante farmacie di Torre Annunziata il 25 e il 26 agosto scorsi nel corso delle quali, armato di pistola, si era fatto consegnare gli incassi.

Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto, nell'abitazione dell'uomo, una pistola priva di tappo rosso con 50 cartucce a salve, di cui 16 inserite nel caricatore, e diversi capi di abbigliamento e un casco corrispondenti a quelli utilizzati per commettere le rapine.

Francesco Della Ragione, 50enne oplontino con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata, convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.