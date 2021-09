A cura della Redazione

È stata fissata per il 21 ottobre l'udienza per il processo all'ing. Nunzio Ariano, ex capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Torre Annunziata, arrestato nel dicembre scorso con l'accusa di aver intascato una tangente di 10mila euro per l'affidamento di un appalto di somma urgenza.

Non ci sarà, quindi, l'udienza preliminare. I giudici hanno accolto la richiesta di giudizio immediato della Procura opontina, avendo Ariano chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.