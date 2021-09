A cura della Redazione

Contiinuano le operazioni di controllo da parte dei carabinieri a Torre Annunziata.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli, i carabinieri della Compagnia locale continuano i servizi a largo raggio.

Questa volta i militari hanno incentrato il servizio nel quartiere del centro storico “Quadrilatero delle Carceri”.

Sono state 75 le persone identificate e 36 i veicoli controllati, 2 di questi sono stati sequestrati.

Arrestato per evasione Salvatore Kosta, 37enne del posto già noto alle Forze dell'ordine. I militari lo hanno notato a passeggio in vico Pace nonostante la misura a cui era sottoposto. Ora è in attesa di giudizio.

Denunciato a piede libero un 28enne per reiterata guida senza patente.

Durante le operazioni, i militari hanno segnalato all’ente comunale dei depositi di rifiuti speciali che erano accatastati in via Commercio, a largo Cuparella e nella traversa Siano. I rifiuti sono stati rimossi da una ditta specializzata.