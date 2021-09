A cura della Redazione

Alto Impatto, operazione degli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata e dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Le forze dell'ordine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Boscoreale presso il rione Piano Napoli e il rione Murattiano di Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 164 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancanza di copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 6.547 euro.

Inoltre, i finanzieri hanno effettuato un controllo in uno stabile del rione Murattiano dove hanno denunciato un minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso; infine, sanzionato un 45enne napoletano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, trovato in possesso di 2 grammi di hashish, e ritirata la patente poiché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.