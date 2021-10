A cura della Redazione

Arrestati due imprenditori, titolari di Eurogalvanica s.r.l., una ditta di Torre Annunziata specializzata in verniciatura e cromatura.

Inquinamento ambientale del fiume Sarno, scarico abusivo di reflui industriali e reiterata violazione di sigilli, queste le accuse nei loro confronti.

Alle prime ore di questa mattina i carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Napoli hanno dato esecuzione a due provvedimenti cautelari degli arresti domiciliari, emessi dal Gip del il Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

Dalle indagini investigative sono emersi gravi indizi a carico degli indagati, quali lo sversamento continuo di sostanze nocive come zinco, rame e ammoniaca provenienti dal ciclo produttivo dell’opificio direttamente nel canale Bottaro, senza subire alcun trattamento depurativo e senza autorizzazione. Le analisi dell’Arpac hanno rilevato la presenza delle sostanze, con valori anche 200 volte superiori alla media, che potrebbero provocare gravi danni per tutti gli organismi viventi. Il canale Bottaro, sviluppandosi per diversi km in vari comuni prima di confluire nel Sarno, è tuttora utilizzato per irrigare i campi limitrofi, distribuendo parte delle proprie acque nelle aree agricole attraversate, mediante un fitto reticolo di canali irrigui diramatori.

La ditta Eurogalvanica era già stata sottoposta a sequestro preventivo per reati di scarico abusivo di reflui industriali nel 2017, 2018 e per ben due volte nel 2021.