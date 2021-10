A cura della Redazione

Nessuna sorpresa: Nunzio Ariano condannato a 6 anni di reclusione per le due mazzette ricevute dall'imprenditore Vincenzo Supino.

Si è chiuso poco fa il processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato dal giudice monocratico Enrico Contieri, che vedeva imputato l'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata, Nunzio Ariano, accusato di induzione indebita per aver intascato due tangenti, una di 10mila euro e l'altra da 2mila euro dal titolare della Supino Group.

Ariano non era presente in aula, ma collegato in video. Alla fine della discussione il Pm Giuliana Moccia aveva chiesto per Ariano una condanna a 6 anni di carcere: il massimo della pena prevista (9 anni, con lo sconto di un terzo per il rito scelto).

Passa in toto la tesi della Procura di Torre Annunziata, con le indagini condotte dai finanzieri del Gruppo oplontino, che arrestarono Ariano in flagranza di reato lo scorso 28 dicembre dopo aver intascato la tangente sulla spiaggia delle Sette Scogliere di Rovigliano.