Truffa un’anziana donna di Sorrento con la tecnica del ‘finto corriere’, arrestata 44enne partenopea.

I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di C.P., 44enne originaria di Napoli, gravemente indiziata dei reati di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

I fatti che hanno portato all’arresto della donna, risalgono allo scorso settembre quando l’indagata, in concorso con un’altra persona da identificare, raggirando una donna di 83 anni di Sorrento, è riuscita a farsi consegnare alcune centinaia di euro in contanti e diversi gioielli d’oro.

In particolare, l’indagata aveva fatto credere all’anziana donna di dover versare la cospicua cifra di 4.700 euro per non far perdere al nipote un anticipo già corrisposto. Per rafforzare la tesi alla base del raggiro, l’indagata, avvalendosi di un complice, faceva chiamare telefonicamente la povera vittima, simulando la voce del nipote che confermava la necessità del versamento. L’azione criminosa si concludeva poi con la tecnica del “finto corriere”, che si presentava a casa della vittima per la consegna del denaro.

La cifra a disposizione della vittima della truffa era però nettamente inferiore rispetto alla richiesta iniziale. Nelle mani del finto corriere, sono finiti infatti solo 500 euro e diversi gioielli d’oro.

Le delle indagini espletate dai carabinieri, attraverso la raccolta di testimonianze e visioni dei filmati dei sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, nonché attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, hanno permesso ai militari di risalire all’identità della truffatrice.

Espletate le formalità di rito, l’indagata è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.