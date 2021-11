A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato ieri un servizio straordinario di controllo del territorio nel rione “Piano Napoli” a Boscotrecase e nei rioni “Provolera” e “Penniniello” a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 79 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate tre violazioni del Codice della Strada.

I poliziotti hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana.

Inoltre, i finanzieri hanno controllato un uomo a bordo di un motoveicolo rinvenendo, nel vano sottosella, 7 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato per un peso di 1,5 kg e lo hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri mentre lo scooter è stato sequestrato.