Assediato il centro storico di Torre Annunziata dai carabinieri della Compagnia oplontina.

Microcamere di videosorveglianza per controllare le piazze di spaccio, ma anche giubbotti anti-proiettili. E’ questo il bilancio dell’operazione condotta ieri pomeriggio dai militari dell’Arma con l’ausilio anche di un elicottero.

L’area setacciata è la base operativa dei “Tittoni”, il gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti molto attivo in quella zona. Per l’occasione è stato bloccato il traffico in tutta l’area. Sequestrate microcamere installate lungo corso Vittorio Emanuele, abituale luogo di spaccio per tenere sotto controllo le piazze da eventuali interventi delle forze dell’ordine. Trovati anche giubbotti anti-proiettili probabilmente da indossare durante spedizioni punitive contro esponenti di bande rivali.

Non si arresta, quindi, il controllo delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio di Torre Annunziata, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che hanno fatto ritornare la città agli anni bui del passato.