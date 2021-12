A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono impegnati in diversi servizi a largo raggio in tutta la città volti al contrasto dell'illegalità diffusa.

I militari dell'Arma, in questi giorni pre natalizi, stanno setacciando le strade occupandosi di diverse problematiche con il preziosissimo supporto dei reparti speciali e dei Carabinieri forestali ma anche della Capitaneria di porto oplontina.

In località “spiaggia mappatella”, a pochi passi dalla riva, nell'area demaniale data in concessione ma un tempo nota come lido Santa Lucia, i carabinieri hanno scoperto una enorme discarica abusiva.

Il complesso che ha ospitato anche il principe della risata, l’indimenticato Totò, è stato sequestrato. In tutto 6mila metri quadrati al cui interno erano stoccati 50metri cubi di rifiuti speciali: frigoriferi, lavandini, materiali di risulta, scarti tessili. E ancora “dune” di sabbia miscelate a rifiuti la cui origine e tipologia è in corso di accertamento.