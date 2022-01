A cura della Redazione

Un solaio di una casa di un palazzo disabitato in via Agricoltori a Torre Annunziata è venuto giù e le macerie si sono abbattute su una macelleria in via Castello, invadendo i locali di detriti.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 gennaio. Dalle prime notizie non risulterebbero feriti.

Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento.