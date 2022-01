A cura della Redazione

Sgominata organizzazione dedita al contrabbando di sigarette, 7 misure cautelari. Coinvolto anche un militare della Guardia di Finanza. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle di Bari ha dato esecuzione a un’ordinanza - emessa dal G.I.P. del Tribunale barese su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia - applicativa della misura cautelare personale nei confronti di 7 soggetti, di cui 3 in carcere (tra cui 1 appuntato scelto in servizio presso il II Gruppo Bari della Guardia di Finanza), 3 agli arresti domiciliari e 1 destinatario dell’obbligo di dimora, nonché del sequestro preventivo di beni (denaro, un autoarticolato e una autovettura) per un valore di oltre 100.000 euro.

Il provvedimento cautelare si fonda su un compendio gravemente indiziario a carico dei soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per i reati di contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, collusione in contrabbando, commessi a Bari e Brindisi nel periodo 2020-2021.

Sono 13 le persone complessivamente indagate anche per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravata dalla transnazionalità, associazione per delinquere, nonché detenzione e porto di armi.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine (denominata “Porto Franco”) svolta dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo PEF Bari - su delega della Procura di Bari Direzione Distrettuale Antimafia - attraverso l’incrocio dei dati risultanti dalle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dai tabulati telefonici, dalle registrazioni video, dalle georeferenziazioni satellitari GPS, dalle escussioni di persone informate sui fatti, dall’analisi della documentazione e dei file estrapolati dagli smartphone sequestrati nonché dall’attività dinamica di osservazione, controllo e pedinamento.

Le complesse investigazioni hanno consentito allo stato - secondo l’impostazione accusatoria e in attesa delle verifiche dibattimentali - di disvelare l’esistenza di un presunto contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri (TLE) in territorio pugliese, nonché alcune ipotesi di corruzione che avrebbero visto coinvolto un appuntato scelto del Corpo in servizio presso il valico portuale di Bari. Nel corso delle indagini, il Nucleo PEF Bari ha operato un ingente sequestro di sigarette di contrabbando, originariamente dirette al porto di Bari e poi dirottate a Brindisi, con destinazione finale in provincia di Napoli.

Le Fiamme Gialle baresi hanno individuato, nel dicembre 2020, un autoarticolato frigorifero con targa bulgara con un carico dichiarato di dolci, sbarcato al porto di Brindisi e proveniente dalla Grecia, diretto formalmente a Marbella (Spagna), monitorandone in modo occulto l’itinerario sino all’effettivo luogo di destinazione, a Casoria (NA). Quindi, in collaborazione con militari del Nucleo PEF Napoli, hanno eseguito la perquisizione locale del capannone commerciale dove l’automezzo aveva concluso la propria corsa, la perquisizione personale dei 2 autisti di nazionalità greca nonché dei soggetti impegnati nelle operazioni di scarico e dei relativi veicoli.

Le operazioni hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 6,8 tonnellate di TLE (marca Winston) di contrabbando, 2.915 paia di scarpe marca Adidas contraffatte, 1.596 bottiglie di vini di provenienza illecita ed euro 56.700 in contanti, oltre che l’autoarticolato utilizzato (motrice e rimorchio). Pertanto, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto a deferire alla locale Autorità giudiziaria 8 soggetti, 7 dei quali tratti in arresto in flagranza di reato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In tale contesto è emerso (allo stato dell’indagine) che l’appuntato scelto della GdF avrebbe accettato la promessa di una somma di denaro dalla compagine contrabbandiera al fine di agevolare l’ingresso del carico di TLE in territorio italiano senza controlli nello spazio doganale del porto di Bari, tentando invano di reclutare a tal fine un collega di stanza sempre al locale scalo portuale.

Inoltre, il militare avrebbe agevolato il transito di bagagli e degli autobus di un imprenditore albanese (destinatario dell’obbligo di dimora a Bari e del divieto di espatrio) in entrata e in uscita dal porto di Bari verso l’Albania, in modo che fossero omesse le dovute attività ispettive, ricevendo - quale contropartita - ripetute forniture di imprecisati quantitativi di TLE e altre utilità.