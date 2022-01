A cura della Redazione

Donne muore prima del sopraggiungere dei soccorsi del 118. Ieri mattina a Torre Annunziata una donna di 47 anni, madre di quattro figli, ha avuto una crisi respiratoria.

I familiari hanno immediatamente chiesto l'intervento urgente di un’ambulanza del 118. Dopo un'attesa di circa un'ora, i familiari della donna, notando l’aggravarsi della situazione, si sono rivolti alle forze dell’ordine. La donna, purtroppo, è deceduta prima ancora che i soccorsi giungessero sul posto.

Una tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare se ci fosse stato un intervento immediato da parte dei sanitari. Ma quale potrebbe essere il motivo di un così grave ritardo? A risponderci un operatore del 118. “L’epidemia da Covid, con i ricoveri negli ospedali in forte crescita, sta mettendo a dura prova il servizio di pronto intervento. Le ambulanze che portano i pazienti agli ospedali sono costrette ad attendere giorni fuori alle strutture sanitarie prima del loro ricovero, data l’indisponibilità di posti letto. E questo determina la carenza dei mezzi di primo soccorso”.

Sulla vicenda sono intervenuti i consiglieri comunali di Torre Annunziata Michele Avitabile e Francesco Nella che lamentano, tra l’altro, la mancanza di un presidio di pronto soccorso nell’area, dopo la chiusura di quello dell’ospedale di Boscotrecase, trasformato in Covid Hospital. I due hanno inoltrato una richiesta formale ai vertici regionali per colmare le criticità, anche attraverso i fondi del Pnrr, ed evitare che in futuro possano ripetersi altre tragedie.