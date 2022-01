A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Benevento ha intensificato i controlli nelle attività commerciali nel capoluogo sanita, soprattutto per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Nel corso di uno di questi, il titolare di un bar è stato trovato al lavoro nonostante la positività al virus. Per l’uomo è scattata la denuncia penale per inottemperanza ad un ordine legittimamente dato dall'autorità sanitaria per contenere una pandemia.

I militari del locale Gruppo, all’atto dell’accesso presso l’attività commerciale, hanno notato l’uomo dirigersi repentinamente verso la toilette, chiudendosi nella stessa e cercando di sottrarsi al controllo. A quel punto i finanzieri hanno chiesto all’uomo di uscire, invitandolo ad esibire i documenti di riconoscimento ed il Green Pass che, a seguito delle verifiche, risultava essere sospeso.

Per capire a cosa ciò fosse dovuto, i militari hanno fatto una pronta verifica presso l'Azienda sanitaria locale, dalla quale è emerso che l’uomo era in regime di quarantena poiché positivo al Covid-19 dal 21 gennaio.

Per il trasgressore è subito scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria per le violazioni di cui all’art. 260 testo unico leggi sanitarie, nonché la sanzione amministrativa di 400 euro per la violazione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.