A cura della Redazione

Alle tre di questa notte, in vico Giglio a Torre Annunziata, nei pressi della Chiesa del Carmine, i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti per un incendio.

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, due auto che sono andate letteralmente distrutte. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio vicino. Nessun ferito, ma danni al palazzo, ai cavi elettrici ed ai tubi del gas.

L’erogazione della corrente e del gas è stata interrotta e poi ripristinata.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le causa dell’incendio, anche se non si esclude l'origine doloso.