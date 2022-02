A cura della Redazione

Inchiesta su presunte mazzette che l'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Torre Annunziata, l'ing. Nunzio Ariano, avrebbe intascato per alcuni lavori edili. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di sequestro probatorio nella giornata del 9 febbraio, eseguito dai finanzieri del Gruppo oplontino. Il provvedimento fa riferimento all'inchiesta sui presunti episodi corruttivi che vedono quale indagato principale l'ing. Ariano, già arrestato ed attualmente sottoposto ai domiciliari.

Questa volta, l'ulteriore filone d'indagine riguarda l'apposizione di una firma su una delibera di giunta. I militari hanno infatti sequestrato l'orginale del documento al fine di verificare l'autenticità della stessa. Per gli investigatori, ad esito di ulteriori indagini, la firma di uno degli assessori che aveva presentato la bozza dell'atto risulterebbe falsa.

La delibera in questione è relativa a dei lavori di pitturazione e manutenzione degli infissi dell'asilo nido di via Parini. Per questa vicenda, Ariano avrebbe, secondo gli inquirenti, ricevuto tangenti dall'imprenditore Amedeo Carluccio (anch'egli indagato) al fine di "agevolare" l'affidamento degli interventi alla ditta di quest'ultimo.