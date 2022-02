A cura della Redazione

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, attraverso un’attività di indagine iniziata nel 2021 e terminata all’inizio del nuovo anno, hanno individuato 27 yatch battenti bandiera estera, ormeggiati e/o in transito nei porti turistici campani e appartenenti a 29 cittadini italiani tutti fiscalmente residenti in Italia i quali, tuttavia, non hanno mai dichiarato all’Agenzia delle Entrate la disponibilità ed il valore di mercato della propria imbarcazione.

L’attività info-investigativa effettuata è stata indirizzata all’emersione del fenomeno elusivo denominato “Flagging out”, ovvero quell'espediente fiscale con il quale i possessori di imbarcazioni da diporto “emigrano”, solo sulla carta, verso registri navali esteri, dismettendo la bandiera nazionale al fine di ridurre notevolmente i costi di gestione e omettendo la compilazione obbligatoria del Modello Unico della dichiarazione dei redditi.

L’azione posta in essere si è conclusa con l’individuazione di omesse dichiarazioni di beni di lusso ammontanti complessivamente a più di 11 milioni di euro, l’elevazione agli armatori/proprietari ed utilizzatori, per le violazioni concernente gli obblighi dichiarativi, di sanzioni nella misura massima di 1.649.599,00 euro e la segnalazione all’Agenzia delle Entrate di 29 posizioni fiscali irregolari.