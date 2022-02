A cura della Redazione

Allerta meteo per neve in diverse zone del territorio della Campania. Nello specificio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità per l'Alto Volturno e il Matese, Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento, Tanagro e Basso Cilento.

In alcune zone le precipitazioni nevose potranno verificarsi anche a bassa quota. Attenzione anche alle gelate. L'allerta scatterà dalle ore 8 di sabato 26 febbraio e perdurerà fino alle 8 di domenica 27.

Per lo stesso arco temporale, in vigore allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Piana campana, Napoli, isole del golfo, area vesuviana, Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto Cilento. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale (nevose nelle zone collinari e montuose), puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali.