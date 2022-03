A cura della Redazione

"A calcio giocava in attacco ed era pure bravo, dice chi lo ha conosciuto. Luca Solimeno, originario di Torre Annunziata, aveva solo 25 anni e il pallone non era diventato il suo mestiere ma aveva un lavoro e tutta una vita davanti. E’ morto a una settimana di distanza dal maledetto incidente sulla 327, tra Montagnano e Cesa: la Bmw sfuggita al controllo che si è ribaltata più volte fino e terminare in un campo, capovolta".

"Luca si è spento all'ospedale S. Maria alle Scotte di Siena, dove era giunto all’alba del 26 febbraio dopo una disperata corsa dell’ambulanza - si legge -. I soccorritori lo avevano trovato in arresto cardiaco tra le lamiere della macchina. Erano riusciti a far ripartire il cuore e a riaccendere la speranza. Al Policlinico senese i medici hanno fatto di tutto. Il 25enne è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma ieri mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Luca Solimeno è morto a ora a Foiano della Chiana, dove viveva, si attende il ritorno della salma per l’ultimo saluto".

Immenso il dolore della famiglia di Luca, originaria di Torre Annunziata ma da tempo radicata in Valdichiana.

Il 22enne che era con lui in quel drammatico incidente e uscì ferito ma non in pericolo di vita dall’abitacolo, sta meglio.