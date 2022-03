A cura della Redazione

Identificati due presunti autori dell'aggressione ad Enrico Morabito, professore dell'I.C.S. "Antonio De Curtis" di Casavatore (Napoli), che il 17 febbraio scorso avrebbero malmenato il docente sotto casa perché reo di aver "sgridato" gli studenti in aula.

Si tratta di due 35enni, uno dei quali sarebbe il padre di un alunno. Era stato lo stesso docente a denunciare l'accaduto ai carabinieri subito dopo aver subito il pestaggio.

Sono ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate, insieme ad altre persone non ancora individuate dai carabinieri che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

"Ci auguriamo che anche gli altri protagonisti di questo raid indegno siano presi e subiscano dure condanne - commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che sin dai primi momenti ha seguito da vicino la vicenda -. Certi padri sono pessimi esempi per i figli. Cosa impareranno mai questi ragazzini in famiglie dove la violenza, la sopraffazione e la mancanza di rispetto per il prossimo sono l'unico insegnamento? Certi genitori sono il primo viatico verso un futuro di violenza e delinquenza di troppi ragazzini. Al prof. Morabito - continua Borrelli -, che abbiamo immediatamente sentito per dargli la notizia, continuiamo ad esprimere la piena solidarietà e sostegno anche contro il fango che qualcuno ha tentato di gettargli addosso. A causa di questa brutta storia la mamma del docente è stata male ed è stata ricoverata in ospedale. Una vicenda - conclude Borrelli - che deve far riflettere tutti sulla deriva sociale e violenta che stiamo vivendo in determinate famiglie".