A cura della Redazione

Festa della Donna, una serata in un ristirante a Villaricca, nel Napoletano, sfocia nella rissa. Le immagini sono state pubblicate sui social e sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Nel video si assiste a scene davvero deprecabili, con lanci di bottiglie, sedie e suppellettili praticamente distrutte, pugni, spintoni, urla, fuggi fuggi generale. Il tutto, nel pieno delle restrizioni anti-Covid e qualche centinaio di persone che affollavano la sala. Non si conoscono i motivi che hanno generato un simile "spettacolo".

"Senza dubbio il modo peggiore per celebrare una giornata che dovrebbe essere consacrata al ricordo delle vittime di femminicidio e al sostegno alle tante donne che subiscono quotidianamente violenza dentro e fuori le mura domestiche - ha detto Borrelli -. Mi auguro che tutti i protagonisti di questa vergognosa serata siano identificati e puniti come meritano. Non solo per aver dato vita all’ignobile rissa, ma anche per essere stati squallidi testimonial di quella cultura di violenza, ignoranza e sopraffazione che sono i mali da combattere se vogliamo arginare la deriva della violenza di genere”.