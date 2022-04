A cura della Redazione

Ci sono furti e furti, ma quello compiuto nei giorni scorsi e questa notte a Torre Annunziata ha veramente dell’incredibile.

Via Prota e via Caravelli sono interessate da qualche mese da lavori stradali per il collegamento del sistema fognario di Torre del Greco al collettore di Castellammare di Stabia. I tratti di strada dove sono in corso i lavori si percorrono a senso unico alternato attraverso quattro semafori, di cui 1 posizionato in via Prota e 3 in via Caravelli.

Ebbene, gli automobilisti che percorrono queste due strade avranno sicuramente notato che improvvisamente sono scomparsi dalla strada prima i due semafori tra via Prota e via Caravelli (successivamente sostituiti) e stanotte gli altri due di via Caravelli, senza che i lavori fossero ancora terminati.

I primi ad accorgersene sono stati gli operai della ditta che esegue i lavori. Stupore misto ad incredulità quando hanno scoperto che i dispositivi erano stati rubati da ignoti durante le ore notturne. Immediata la denuncia ai carabinieri della Stazione di Torre Annunziata.

Furti insoliti e quasi sicuramente dietro commissione. Insomma a Torre Annunziata non ci facciamo mancare proprio, ma proprio nulla!