A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata. Impegnati gli agenti di Polizia del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza.

Presidiate via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Bertone, via Castello, via Veneto, via Penniniello, via Plinio, piazza Giovanni XXIII, piazza Imbriani e largo Mons. Orlando.

Nel corso dell’attività sono state identificate 178 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllato un esercizio commerciale e 85 veicoli.

Contestate due violazioni del Codice della Strada per guida con revisione scaduta e guida senza patente. Verifiche anche su 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari.