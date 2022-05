A cura della Redazione

Rapina a un distributore di carburanti in via Ercole Ercole a Torre Annunziata, in zona Rovigliano. Arrestato l'autore. Si tratta di M. E., un 43enne di Vico Equense con precedenti, bloccato dagli agenti di Polizia del Commissiato oplontino. I poliiotti sono stati allertati dalla Centrale Operativa mentre si trovavano in pattugliamento per le strade della città.

Il malvivente, subito dopo il colpo, si è dato alla fuga a bordo di un'auto ma è stato intercettato dalla Volante in via Provinciale Schiti, non lontano dal luogo della rapina. Il 43enne è sceso dall'auto e ha provato a fuggire a piedi ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore, gli agenti hanno accertato che l’uomo era sopraggiunto in auto e, affiancatosi alla colonnina di carburante e senza mai scendere dal veicolo, aveva minacciato un dipendente simulando di avere un’arma tra le gambe per sottrargli l’incasso.

Inoltre, il rapinatore è stato trovato in possesso della refurtiva, 170 euro che sono stati riconsegnati al proprietario, e di una cesoia con la lama di 8 cm che è stata sequestrata.

Il 43enne deve rispondere di rapina aggravata. E' stato inoltre sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa, mentre il veicolo è stato sequestrato.