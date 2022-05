A cura della Redazione

Pusher oplontino arrestato dalla Polizia. In manette, per detenzione di droga ai fini di spaccio, In manette finisce M. E., 45 anni.

L'uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Cavour. Dopo essere uscito dal cancello di un’area recintata in stato di abbandono, alla vista dei poliziotti vi è rientrato frettolosamente lanciando una busta in un cespuglio.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo ed hanno recuperato la bustina in cui vi erano 116 grammi di marijuana; inoltre, all’interno dell’area, hanno rinvenuto un altro involucro con altri 116 grammi della stessa sostanza e tre piante di canapa indiana.