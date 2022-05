A cura della Redazione

E' morto a 94 anni Ciriaco De Mita, politico di lungo corso della Democrazia Cristiana, di cui è stato prima segretario e poi presidente.

Attualmente, era sindaco di Nusco, città dell'Avellinese dove era nato. Era il suo secondo mandato dopo quello del quinquennio precedente.

De Mita è stato anche Presidente del Consiglio negli anni Ottanta del secolo scorso, nonché ministro in diversi Governi della Repubblica. Deputato ed eurodeputato per svariati mandati.

La sua carriera politica ha attraverso varie decadi durante i quali ha segnato le sorti sia del Paese che della Campania.

Negli ultimi tempi, le sue posizioni politiche si erano avvicinate all'area del centro-sinistra. Aveva fatto parte del Pd e poi dell'UdC.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, "esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte Ministro, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all’ultimo è stato impegnato nelle istituzioni locali, come Sindaco del comune di Nusco. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Corodglio è stato espresso anche dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Scompare con Ciriaco De Mita uno dei massimi esponenti del cattolicesimo democratico del nostro Paese - ha detto il governatore -. È stato il politico che ha rappresentato con maggiore coerenza e tenacia le esigenze del Mezzogiorno d'Italia e della sua terra. Scompare uno dei rari esponenti politici che ha sempre tentato di legare l'azione politica a un percorso di lungo periodo. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia".