A cura della Redazione

Ubriaco alla guida, fermato dalla Polizia e denunciato.

Una Volante del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale ha notato un’auto il cui conducente guidava a forte velocità e con i fari spenti. Gli agenti hanno così inseguito la vettura.

Giunti in via Prota, una pattuglia del Commissariato di Torre Annunziata si è posta anch'essa all’inseguimento riuscendo a bloccare definitivamente il veicolo all’altezza del ponte autostradale. Il conducente, sceso con un forte alito vinoso, non riusciva a mantenere il normale equilibrio e, per tali motivi, gli agenti, con il supporto di una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale di Sorrento, lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo avendo l'uomo un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ossia il triplo di quanto fissato come limite dalla legge.

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.