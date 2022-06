A cura della Redazione

Incidente d’auto in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata: si ribalta auto.

Durante la notte appena trascorsa, intorno alle ore 03,00, un’auto diretta verso Torre nord, in via Vittorio Veneto, all’incrocio con via Principio (ingresso casello autostradale di Torre sud), è andata a sbattere contro alcune autovetture in sosta e si è ribaltata.

Fortunatamente si trovava in zona una pattuglia dei carabinieri che è prontamente intervenuta aiutando il guidatore ad uscire dall’abitacolo.

L’uomo non ha riportato alcuna ferita ma si è preso solo un grosso spavento. Si presume che la causa dell’incidente sia da ricondurre ad un colpo di sonno del guidatore, così come sembra l’uomo abbia dichiarato ai militari.

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi se l’impatto fosse avvenuto con qualche auto proveniente dalla direzione opposta.