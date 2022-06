A cura della Redazione

Controlli "alto impatto" dei carabinieri a Torre Annunziata e nei Comuni limitrofi. Il bilancio è di due arresti e una denuncia.

I militari della locale Compagnia hanno identificato 88 persone e passato al setaccio 37 veicoli, notificando 12 contravvenzioni al codice della strada ad altrettanti automobilisti.

Un quarantenne, Salvatore Crescentini, residente a Boscoreale, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nella cittadina vesuviana, è stato arrestato perché trovato a bordo di una Fiat Punto a Trecase. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

A Poggiomarino, un 31enne di origini marocchine è finito in manette perché risultato, durante un controllo alla circolazione, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2017 dal tribunale di La Spezia. I reati contestati sono furto con strappo lesioni e percosse. L’uomo è stato portato in carcere nel penitenziario di Poggioreale.

Denunciato un uomo di 47 anni di Boscoreale, trovato in possesso di 6 grammj di marijuana divisi in dosi e 340 euro in contanti ritenuto provento illecito.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni