A cura della Redazione

Il 10 giugno si celebra la Festa della Marina Militare. Istituita nel 1939, ricorda ogni anno l'anniversario dell’impresa di Premuda durante la Grande Guerra (la prima mondiale) dove un appena trentenne Tenente di Vascello Luigi Rizzo, al comando dei MAS 15 e 21, motoscafi da diporto modificati armati con due siluri, affondava la Corazzata da guerra austriaca “Santo Stefano” (SMS Szent István classe Viribus Unitis – LFT 152 m GT 20000 T Armamento 32 cannoni).

In una giornata importante, densa di tradizioni ed emozioni, il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, dopo aver onorato la ricorrenza, ha ripreso le normali attività lavorative e, durante gli esami per le patenti nautiche, è intervenuto per il recupero della carcassa di una tartaruga trovata a galleggiare in mare tranciata in due parti, poi affidata al servizio veterinario dell’ASL. L'animale era stato ricomposto con un sagolino, segno che altre persone, prima della Guardia Costiera, hanno incontrato la carcassa senza segnalarne la presenza.

"Le carcasse di animali - ricorda il comandante Luca Reale - possono essere portatrici di infezioni e possibili zoonosi e, pertanto, è molto importante per la salute pubblica richiedere l’intervento del servizio veterinario per la messa in sicurezza".

La Capitaneria oplontina sospetta che la tartaruga sia la più piccola dei due esemplari stanziali nel porto e sul litorale torrese, la sua perdita costituisce motivo di tristezza per i militari della Guardia Costiera e per tutti coloro che hanno potuto gioire della sua costante presenza in zona.

Sempre in mattinata, nemmeno un’ora dopo la messa in sicurezza dell’animale, la commissione d’esame per le patenti nautiche, in navigazione sul gommone della scuola nautica, ha incrociato una unità a vela con motore ausiliario in avaria, in balia di vento e corrente e, senza esitazione, ha proceduto a portarla in salvo con estrema perizia marinaresca nonostante i mezzi di fortuna. L'imbarcazione è stata condotta al sicuro nel porto.