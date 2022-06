A cura della Redazione

Una tragedia immane quella che si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su Torre Annunziata e, in primis, sui familiari della piccola vittima.

Vittoria, la bambina di 4 anni di cui si erano perse le tracce in spiaggia, non ce l'ha fatta. Centinaia di bagnanti e le forze dell’ordine si sono mobilitati per mettersi alla sua ricerca. Purtroppo qualche ora dopo la bimba veniva trovata in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto oplontina nei pressi di una boa.

Subito il trasporto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove i medici hanno fatto di tutto per rianimare la bimba, ma invano.

In città la vicenda è stata vissuta con molta ansia ed apprensione. Tutti in attesa di una buona notizia che, invece, non è arrivata.