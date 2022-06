A cura della Redazione

E' di un arresto e 4 denunce il bilancio dei controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, coadiuvati dai colleghi del X Reggimento Campania, effettuati sul territorio con decine di pattuglie nella serata di ieri.

In manette finisce Carmine Gioacchino Balzano, 46 anni. L'uomo è stato trovato in strada nonostante fosse ristretto ai domiciliari.

Denunciati, sempre per evasione dai domiciliari, anche un 33enne ed un 66enne, entrambi di Boscoreale.

Dovrà rispondere di guida senza patente un 44enne, anch'egli di Boscoreale, perché sorpreso a bordo di una Fiat Punto. Era il conducente ma non aveva il titolo per guidare.

Non sono mancate le armi. Un 29enne, ancora di Boscoreale, è stato bloccato in strada con un’ascia, 15 cm la lama, 40 cm il fusto. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi.

Nel corso delle attività, sono state 79 le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio, 5 le persone segnalate al Prefetto per uso di stupefacenti, 12 le contravvenzioni al Codice della Strada notificate.