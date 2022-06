A cura della Redazione

Un ex dipendente dello Spolettificio, Vincenzo Ciancio nativo di Torre Annunziata, 60 anni, con moglie e tre figli è deceduto venerdì 17 giugno in seguito ad un incidente domestico.

La notizia, riportata dal sito web giornaledelcilento.it, ha suscitato grande commozione tra i dipendenti dello stabilimento militare dove Ciancio aveva militato per decenni quale addetto alla sicurezza.

IL FATTO. Il 9 giugno scorso il 60enne, mentre era intento ad accendere il barbacue con una bottiglietta di alcol, si è gravemente ustionato probabilmente per un ritorno di fiamma che lo ha investito in pieno. L’uomo veniva trasportato urgentemente al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove, dopo otto giorni, spirava per arresto cardiaco.

Ciancio risiedeva a Centola, un comune di 5mila abitanti in provincia di Salerno, dove svolgeva volontariato nelle guardie ambientali con il grado di maresciallo.