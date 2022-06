A cura della Redazione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe indagato dalla Procura della Repubblica partenopea per falso in bilancio.

Da questa mattina, i finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo perquisizioni presso le sedi di Castel Volturno e Roma della società SSC Napoli "finalizzate al reperimento di documentazione e altri elementi utili in ordine ad ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate 2020, tra la SSC Napoli S.p.a. e il club francese LOSC Lille", si legge in una nota della Procura..

La vicenda riguarda in particolare il passaggio in azzurro di Victor Osimhen (nell'operazione rientrarono anche altri 3 calciatori della Primavera azzurra, sbarcati in Francia), "già oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Procura JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée - Giurisdizione Interregionale Specializzata) del tribunale giudiziario di Lille, che ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche presso la Procura napoletana".

Le odierne attività, affidate agli specialisti delle Fiamme Gialle appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, sono volte all’esecuzione dei provvedimenti richiesti dall’autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli.