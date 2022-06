A cura della Redazione

Incidente stradale a Torre Annunziata nel pieno centro cittadino.

Stamattina, intorno alle ore 9,00, due moto ed un’auto sono state coinvolte in un incidente all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Iacono.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale. Al momento non si conosce ancora la dinamica di quanto accaduto. Molto probabilmente le due moto sono venute a contatto tra di loro perché l'auto non ha riportato alcun danno. Una ragazza è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia dall’ambulanza del 118 giunta prontamente sul posto, ma le sue condizioni non appaiono preoccupanti. Illesi gli altri passeggeri.