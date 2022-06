A cura della Redazione

Ben 14 le rapine contestate ad un uomo, tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Torre Annunziata su disposizione del GIP. Il reato è aggravato dall'uso di armi da fuoco.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, hanno consentito di individuare il presunto autore di rapine commesse ai danni di distributori di carburanti tra la città oplontina, Torre del greco, Trecase, Pompei, Santa Maria La Carità e Scafati, tra gennaio e febbraio scorsi.

Le vittime hanno denunciato e così sono partite le investigazioni ad opera dei militari dell'Arma, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il modus operandi del malvivente, utilizzando inoltre i filmati della videosorveglianza. Si spostava su uno scooter occultando la targa, volto travisato e pistola in pugno, talvolta in compagnia di un complice non ancora identificato.

Nel corso delle rapine, l'indagato minacciava le vittime con una pistola, puntandola direttamente contro gli addetti al rifornimento in possesso di denaro contante. In un mese sono stati sottratti circa 9mila euro.

L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale a Napoli.