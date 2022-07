A cura della Redazione

Processo al Quarto Sistema di camorra nato nel rione Penniniello di Torre Annunziata: arrivano gli sconti di pena in Appello.

Condanna più pesante per Domenico Balzano, detto 'o sauriell, condannato a 18 anni perché ritenuto dall'Antimafia il vero boss, anche insieme a Luca Cherillo, fratello di Pasquale, lui condannato invece a 16 anni, con uno sconto di pena di due anni.

I due Cherillo sono i nipoti di Natale Scarpa, vecchio boss del clan Gallo-Cavalieri, ucciso in un clamoroso agguato di camorra dal clan Gionta nel 2006 per dare il via alla sanguinosa faida di camorra di Torre Annunziata.

Sconto di pena più cospicuo per Pietro Evacuo e Antonio Villani, ritenuti gli uomini operativi del clan: da 16 anni scendono a 9 anni e 9 mesi ciascuno. Stesso sconto anche per Salvatore Carpentieri detto Tore viola, che dovrà scontare 7 anni e 4 mesi anziché 13. Stessa pena per Vincenzo Somma, Matteo Fraterno e Salvatore Balzano. Per Vincenzo Anzalone la pena da scontare sarà di 12 anni.

Condannato anche il giovane nipote omonimo del defunto boss, Natalino Scarpa, che dovrà scontare 8 anni e 8 mesi di carcere. Infine, dovrà scontare 2 anni e 4 mesi il pusher, estraneo al nuovo clan, Giuseppe Losco.

Il nuovo clan di camorra era stato fondato dalle famiglie Balzano (detti 'e sauriell) e Cherillo (nipoti del defunto boss Scarpa). La sentenza di primo grado era arrivata un anno fa.