A cura della Redazione

Un’auto con 5 persone a bordo non rispetta l’alt e sfreccia a tutta velocità davanti agli occhi dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Sono passati 15 minuti dalle 4 di stamattina e la strada è deserta, come una pista. Parte l’inseguimento che inizia da San Giovanni a Teduccio, le ruote stridono sull’asfalto. I chilometri percorsi sono diversi ma il conto termina in corso Garibaldi, a Portici.

I militari accerchiano quella Panda sfuggente e aprono la portiera. All’interno tutti ragazzini, minori. Al volante un giovane di appena 16 anni.

Sono tutti di Portici e i genitori non ci hanno messo molto ad arrivare. Per qualcuno una doverosa ramanzina davanti agli amici, per il guidatore un sibillino “ne parliamo a casa”.

Il 16enne, denunciato, risponderà di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.