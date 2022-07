A cura della Redazione

Un grave episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Torre del Greco.

Intorno alle ore 19,00 una bambina di due anni e mezzo è stata portata in arresto cardio-respiratorio all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il suo corpicino presentava ferite da morsi e trauma da schiacciamento all’emitorace destro. Secondo quanto dichiarato dai soccorritori, la bimba era stata aggredita da un rottweiler in via Montedoro a Torre del Greco.

Le sue condizioni apparivano subito gravissime. Immediato l’intervento del medico chirurgo Luigi Ascione e dell’infermiera Rossella De Lise che, insieme ai medici rianimatori accorsi immediamente in Pronto soccorso, riuscivano a rianimare la piccola e a stabilizzarla. Subito dopo la bambina veniva trasportata, in prognosi riservata, all’ospedale Santobono di Napoli.

Intanto le Forze dell'ordine avviavano le indagini per fare luce sull'accaduto.