Un omicidio ed un tentato omicidio a Salerno.

Una donna di 91 anni è stata trovata morta e la sorella, di 87 anni, ferita, in un appartamento nella zona orientale di Salerno, in via San Leonardo.

Una nipote, non riuscendo a rintracciare le due donne anziane, ha allertato la Polizia che si è recata sul posto.

Gli agenti hanno trovato l'appartamento a soqquadro e tracce di sangue. All'opera gli investigatori per risalire agli autori dell'agressione mortale, interrogando anzitutto gli inquilini del palazzo dove abitavano le anziane donne.