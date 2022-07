A cura della Redazione

Tanta paura a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove ieri nel tardo pomeriggio una giostra è crollata.

Dalle prime testimonianze ci sarebbero almeno una quindicina di bambini feriti. Una di loro, una bimba di 12 anni, è stata portata al Santobono ed è stata poi dimessa. I piccoli avrebbero riportato politraumi di diversa entità ma tutti rimasti contusi in modo lieve.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche le forze dell'ordine per stabilire dinamiche ed eventuali responsabilità che hanno causato il cedimento. Tante le famiglie presenti nella serata che doveva essere di festa per i residenti del paese vesuviano, dove si celebra in questi giorni la ricorrenza della Madonna delle Grazied.

Intanto, si apprende che il gestore (privato) della giostra sarebbe indagato. Si tratta di una donna di Poggiomarino.