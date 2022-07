A cura della Redazione

Quindici bici elettriche modificate sequestrate e oltre 50 sanzioni al Codice della Strada contestate. E' il bilancio dei controlli a tappetto effettuati tra Torre Annunziata e Torre del Greco dai carabinieri delle locali Compagnie.

I mezzi, se usati irresponsabilmente o addirittura "alterati" per diventare veri e propri scooter, possono essere molto pericolosi sia per chi li guida che per i passanti.

I militari dell’Arma, grazie al personale dell’ufficio della Motorizzazione Civile, hanno effettuato verifiche su diversi velocipedi che sono stati “testati” su un banco a rulli per la misurazione della velocità.

Sono stati 15 i centauri sorpresi alla guida di bici che in realtà - data la loro velocità massima raggiunta - sono considerate dei motorini a tutti gli effetti e quindi soggetti al rispetto del Codice della Strada. Le sanzioni riguardano la circolazione senza l’uso del casco, senza la targa, senza il certificato di circolazione ne tantomeno la copertura assicurativa; 7 persone che li guidavano risultavano, inoltre, prive della prevista patente di guida.

I 15 mezzi sono stati sequestrati e in totale sono state 51 le sanzioni contestate per una somma pari a 53mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.