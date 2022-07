A cura della Redazione

Scovati due "furbetti" dello straordinario nell'EAV: A renderlo noto è la stessa azienda di traposorto della Regione Campania.

I dipendenti in questione son stati seguiti,"perché sospetti" - si legge in una nota - "per 10 giorni da una agenzia investigativa su richiesta dell'EAV". Per tutto questo lasso di tempo, avrebbero falsificato i cartellini di presenza dichiarando prestazioni di lavoro straordinario (e/o diarie) in relatà mai effettuate.

"Impossibile dire da quanto tempo l’illecito andasse avanti - fa sapere l'azienda -. Sono scattati inevitabilmente i due licenziamenti. Uno dei due dipendenti ha ammesso il fatto e chiesto di essere penalizzato per il danno causato all’azienda senza essere licenziato. La direzione ha evitato il licenziamento con una conciliazione che ha coniugato in modo equilibrato “rigore” ed “umanità”".